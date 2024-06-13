Про це повідомив у телеграмі мер Києва Віталій Кличко.

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Сьогодні Київрада збільшить фінансування програм, пов'язаних з підтримкою сил оборони та безпеки. Ще на 1 мільярд гривень. З них 800 мільйонів – за міською програмою "Захисник Києва", решта – на соціальну підтримку бійців та їх родин, реабілітацію ветеранів. Нагадаю, у цьому році на допомогу нашим захисникам столиця виділила з бюджету 6,5 мільярдів гривень. Тобто вже загалом 7,5 мільярдів,

– повідомив Віталій Кличко.

Мер Києва зазначив, що окрім бюджетної допомоги військовим, Київ залучає також благодійну допомогу – дрони, системи РЕБ, необхідне бійцям спорядження. І зразу передає все на фронт.

Раніше повідомлялося, що минулого року Київ спрямував на підтримку ЗСУ 10% свого бюджету – понад 7 мільярдів гривень. Крім того, столиця надавала соціальну допомогу військовослужбовцям та їхнім сім'ям.