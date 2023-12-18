Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в авторській статті на Oboz.ua.

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Попри всі складнощі столиця від початку повномасштабної війни постійно збільшувала допомогу Збройним Силам України. За різними програмами та джерелами столичного бюджету міська влада, Київрада віднайшла цього року на допомогу силам безпеки та оборони майже 7 мільярдів гривень. Тобто 10 відсотків кошторису, найбільше серед усіх міст України,

– повідомив Віталій Кличко.

Мер столиці зазначив, що практично на кожному засіданні Київради з цих коштів виділялася фінансова допомога за зверненнями військових підрозділів.

"На минулому засіданні, 14 грудня, ухвалили зміни до бюджету цього року і виділили ще майже 600 мільйонів на підтримку підрозділів ЗСУ. До того в грудні передали захисникам 500 мільйонів гривень. А з резервного фонду спрямували ще 300 мільйонів гривень, які пішли київським військовим частинам. Раніше Київрада додатково виділила майже 1,5 мільярда гривень на ЗСУ, Нацгвардії України та фінансування міської цільової програми "Захисник Києва", – навів приклади Кличко.

Також, за його словами, як і минулого року, Київ продовжує виплачувати матеріальну допомогу бійцям київських ДФТГ, які виконують бойові розпорядження, на що передбачено 100 мільйонів гривень. 4 мільйони гривень столиця передала на медичне обладнання для військового госпіталю Міноборони, 100 мільйонів гривень – на зведення фортифікаційних споруд.

З бюджету Києва фінансуються і соціальні потреби захисників.

"Окрім майже 7 мільярдів коштів, які ми цього року спрямували військовим підрозділам, столиця виплачує матеріальну допомогу киянам-захисникам та їх сім’ям – 800 млн гривень цього року. Понад 500 мільйонів гривень виділили на придбання квартир для захисників і їх родин. Також нагадаю, що столиця ухвалила рішення і буде виплачувати 30 тисяч гривень киянам, мобілізованим після 1 грудня цього року. Така виплата є одноразовою та спрямована на додаткове матеріальне забезпечення новобранців", – наголосив Віталій Кличко.

Мер також розповів про додаткові кошти від благодійників та партнерів, які міська влада залучає для допомоги військовим.

"Київ залучив і передав захисникам 169 авто, 2400 бронежилетів, 2000 аптечок, БПЛА, медобладнання, медикаменти, продукти харчування, старлінки та інші засоби зв’язку. І продовжує це робити. На всіх зустрічах з міжнародними партнерами я звертаюся і домовляюся про допомогу нашим захисникам. Так, невдовзі Київ має отримати та одразу передасть на фронт понад 100 найсучасніших дронів, про які я домовився з керівництвом німецької компанії Quantum-Systems", – повідомив Кличко.