Про це мер Києва повідомив у телеграм-каналі. Згідно з ініціативою, вартість зайвих поїздок повертатиметься на картку.

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Киянам компенсують витрати через зачинене метро

"За моєї ініціативи Київрада ухвалила сьогодні рішення про те, щоб пасажири метро не переплачували за вимушену пересадку на наземний транспорт на станції "Либідська". Кияни отримуватимуть компенсацію поїздок за пересадку на автобуси та тролейбуси через закриті 6 станцій "синьої" гілки метро. Маршрут з Теремків до будь-якої іншої станції метро, як і раніше коштуватиме 8 гривень", – заявив Віталій Кличко.

Він наголосив, що пасажири, проїхавши наземним транспортом та метро, платитимуть тільки за одну поїздку.

Під час поїздки потрібно буде провалідувати транспортну карту на кожній пересадці. Але вночі зайві поїздки будуть повертатися на картку. Система повернення поїздок запрацює в понеділок,

– наголосив мер Києва.

Він уточнив, що у п'ятницю деталі будуть опубліковані у застосунку "Київ Цифровий". Раніше повідомлялося, що на сесії Київрада підтримала пропозицію мера столиці Віталія Кличка про збільшення у 2024 році підтримки захисників. Понад 1 мільярд гривень з бюджету наступного року буде перераховано ЗСУ лише у вигляді субвенції.