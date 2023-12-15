Об этом мэр Киева сообщил в телеграм-канале. Согласно инициативе, стоимость лишних поездок будет возвращаться на карту.

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Киевлянам компенсируют расходы из-за закрытого метро

"По моей инициативе Киевсовет принял сегодня решение о том, чтобы пассажиры метро не переплачивали за вынужденную пересадку на наземный транспорт на станции "Лыбедская". Киевляне будут получать компенсацию поездок за пересадку на автобусы и троллейбусы из-за закрытых 6 станций "синей" ветки метро. Маршрут с Теремков до любой другой станции метро по-прежнему обойдется в 8 гривен", – заявил Виталий Кличко.

Он подчеркнул, что пассажиры, проехав в наземном транспорте и метро, будут платить только за одну поездку.

При поездке нужно будет провалидировать транспортную карту на каждой пересадке. Но ночью лишние поездки будут возвращаться на карту. Система возвращения поездок заработает в понедельник,

– подчеркнул мэр Киева.

Он уточнил, что в пятницу детали будут опубликованы в приложении "Киев Цифровой". Ранее сообщалось, что на сессии Киевсовет поддержал предложение мэра столицы Виталия Кличко об увеличении в 2024 году поддержки защитников. Более 1 миллиарда гривен из бюджета в следующем году будет перечислено ВСУ только в виде субвенции.