Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Читайте также Киевская община передала 1000 дронов 3 штурмовой бригаде на Харьковское направление, – Кличко

"Сегодня Киевсовет должен выделить еще 600 миллионов на увеличение помощи военным. Киев продолжает искать все возможности, чтобы помогать военным. И выделяя средства из бюджета города, и привлекая внебюджетные – как благотворительную помощь", – написал Виталий Кличко.

Также на сессии будет распределено еще почти полтысячи дронов для военных подразделений, отметил Кличко.

На передовую к бойцам отправятся еще 430 дронов Mavic различных типов. В частности: 70 БпЛА Mavic 112-й бригаде Территориальной обороны столицы, 160 таких дронов – 241-й бригаде Теробороны Киева, 90 дронов – 5 штурмовой бригаде, и 110 БПЛА Mavic – бригаде быстрого реагирования Нацгвардии Украины "Рубеж",

– сообщил Кличко.

Мэр также отметил, что только в этом месяце защитники получили уже более 2000 дронов от громады Киева.

"Напомню, этом месяце мы уже передали защитникам от громады столицы более 1 тысячи дронов Mavic, которые я отвез на фронт военным четырех различных бригад. А вчера передали в Киеве от общины еще тысячу FPV-дронов бойцам 3-й отдельной штурмовой бригады", – подчеркнул Виталий Кличко.

Ранее сообщалось, что в начале сентября мэр столицы посетил защитников на Харьковском направлении и передал им от громады Киева более тысячи дронов Mavic различных типов. Беспилотники получили, в частности, 112 и 241 бригады ТрО города Киева, 3 штурмовая бригада и 1 Президентская бригада оперативного назначения "Ураган" НГУ.