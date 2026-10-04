Об этом сообщило Суспильне.

Последствия атаки на Киев

После предварительных ударов воздушную тревогу в Киеве объявляли в 12:02. Она продлилась пять минут, однако за это время в столице прогремел взрыв.

До этого Воздушные силы ВСУ предупреждали, что россияне запустили реактивный беспилотник на Бровары или Киев. Затем он пролетел Рембазу в направлении Позняков.

Мэр Виталий Кличко проинформировал о последствиях атаки на Дарницкий район. Там зафиксировано падение обломков БПЛА на припаркованный автомобиль и открытую территорию одной из школ. На места следуют экстренные службы.

В случае повторного оглашения угрозы ударов с воздуха следует как можно быстрее пройти к укрытию и находиться там до отбоя.

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Напомним, утром российские войска уже избивали по Киеву, а именно по Северному мосту. Враг попал дроном по объекту, когда по нему ехали транспортные средства. В результате попадания повреждения дорожное полотно моста.