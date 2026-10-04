Про це повідомило Суспільне.

Наслідки атаки на Київ

Після попередніх ударів повітряну тривогу у Києві оголошували о 12:02. Вона тривала п'ять хвилин, однак за цей час у столиці прогримів вибух.

До цього Повітряні сили ЗСУ попереджали про те, що росіяни запустили реактивний безпілотник на Бровари чи Київ. Згодом він пролетів Рембазу у напрямку Позняків.

Міський голова Віталій Кличко проінформував про наслідки атаки на Дарницький район. Там зафіксовано падіння уламків БпЛА на припаркований автомобіль та відкриту територію однієї зі шкіл. На місця прямують екстрені служби.

У разі повторного оголошення загрози ударів з повітря варто якнайшвидше пройти до укриття і перебувати там до відбою.

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Нагадаємо, вранці російські війська вже били по Києву, а саме по Північному мосту. Ворог поцілив дроном по об'єкту, коли по ньому їхали транспортні засоби. Внаслідок влучання пошкоджено дорожнє полотно мосту.