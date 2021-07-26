В понедельник, 26 июля, будет от 27 до 29 градусов тепла. Юго-восточный ветер будет достигать скорости 5-10 метров в секунду. Во вторник, 27 июля, столбики термометров поднимутся уже до +31 градуса.

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Какой будет погода

Такая жаркая погода будет оставаться в Киеве по крайней мере до конца недели. Но со следующей недели ожидается снижение температуры до +27 градусов.



Погода в Киеве на неделю / Скриншот сайта Укргидрометцентра

Ливень и ветер уже наделали беды

Напомним, в прошедший понедельник ливень и шквальный ветер наделали много бед в Киеве. За 30 минут выпала недельная норма осадков. Вода затопила станции метро и улицы, а ураган повалил 180 деревьев, а более 200 – повредил.