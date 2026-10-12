Об этом сообщает 24 Канал.

Что известно об атаке на столицу?

Прежде всего, отметим, что в 22:10 объявили ракетную опасность в городе. Воздушные силы предупреждали о скоростной цели на Киев.

Местные вздрогнули сразу от нескольких взрывов, иногда даже не успела прозвучать сирена воздушной тревоги. О взрывах в городе написал и мэр Киева Виталий Кличко. "Находитесь в укрытиях!", – призвал он.

При этом мониторы отмечали, что по городу могли применить 6-8 ракет С-400. В то же время, информации о пусках не было.

Напомним, что ранее вечером в Дарницком районе Киева произошло попадание в многоэтажку, в результате чего два человека погибли. Известно и о раненых.

Где еще гремели взрывы 12 октября?

Под атакой оказалась Ровенщина – взрывы раздавались в Сарнах и в областном центре. Местные власти сообщили о попадании по нежилому зданию и призвали жителей переместиться подальше, по крайней мере, на 100 метров от очага удара.

К тому же враг бил по Харькову, в частности, в Холодногорском районе зафиксированы прилеты. Также сообщалось об атаке на Винницу – там россияне ударили по объекту кондитерской фабрики Roshen.