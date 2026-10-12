Об этом сообщают местные паблики. Со своей стороны, мэр столицы Виталий Кличко уточнил, что произошло попадание в жилой дом.

Что известно о взрывах в Киеве?

Прежде всего, отметим, что в 19:00 для Киева объявили воздушную тревогу. Воздушные силы предупреждали о движении реактивного БПЛА курсом на город. В частности, речь шла об угрозе Осокоркам.

Через несколько минут поступила информация о взрыве именно в Дарницком районе. Там вражеский дрон ударил по 25-этажке на уровне 12 – 16 этажей. Также загорелись автомобили во дворе дома. На место отправились экстренные службы.

Заметьте! Оперативно о тревогах, угрозах атак, их последствиях, а также о главных новостях Украины и мира вы можете узнавать из нашего телеграмм-канала.

Где еще фиксировались последствия российских ударов?

Вражеские войска атаковали производственный комплекс корпорации Roshen в Виннице. Благодаря своевременному извещению и быстрой эвакуации персонала обошлось без пострадавших.

Также под российским обстрелом оказалась Житомирщина. В Коростенском районе оккупанты ударили по объектам железнодорожной и энергетической инфраструктуры.