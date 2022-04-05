Визит состоится уже на этой неделе. Об этом сообщил пресс-секретарь Урсулы фон дер Ляйен.
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Что известно о приезде
Такой визит уже анонсировал президент Владимир Зеленский 5 апреля на пресс-марафоне.
В Киеве европейские чиновники должны встретиться с главой государства.
Приезд состоится перед акцией в поддержку Украины в Варшаве. Ее проведут в субботу.
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