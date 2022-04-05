Візит відбудеться вже цього тижня. Про це повідомив прессекретар Урсули фон дер Ляєн.
До теми Якби Макрон відвідав Бучу, він би не спав, – Фірсов пояснив, навіщо Заходу їхати на Київщину
Що відомо про приїзд
Такий візит вже анонсував президент Володимир Зеленський 5 квітня під час пресмарафону.
У Києві європейські посадовці мають зустрітися з главою нашої держави.
Приїзд відбудеться перед акцією на підтримку України в Варшаві. Її проведуть у суботу.
Тим часом у США вимагають дати Україні зброю: дивіться відео