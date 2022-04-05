Візит відбудеться вже цього тижня. Про це повідомив прессекретар Урсули фон дер Ляєн.

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Що відомо про приїзд

Такий візит вже анонсував президент Володимир Зеленський 5 квітня під час пресмарафону.

У Києві європейські посадовці мають зустрітися з главою нашої держави.

Приїзд відбудеться перед акцією на підтримку України в Варшаві. Її проведуть у суботу.

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