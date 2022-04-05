Про це в ефірі 24 каналу розповів член правління ГО "Офісу довкілля" Єгор Фірсов. У такий спосіб ми зможемо продемонструвати, що Росія є терористичною організацією, а не державою.

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Як підкреслив Фірсов, російські громадяни на території України поводять себе як справжні терористи. Те, що відбувалось в Бучі – це справжній геноцид проти українського народу.

Я переконаний, що якби, наприклад, Макрон побував в Бучі і послухав там людей, цю ніч він би не спав, не зміг би заснути,

– наголосив член правління ГО "Офісу довкілля".

Також він додав, що лідерам європейських країн треба показувати злочини у Бучі, щоб вони невідкладно надавали Україні озброєння, вводили санкції проти Росії й допомагали нам реальними кроками.

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