Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

Что известно о взрывах?

В столице объявили желтый уровень опасности из-за угрозы атаки ударных беспилотников. Жителей Киева призвали немедленно направиться в ближайшие укрытия.

По предварительным данным мониторинговых каналов, группа реактивных БПЛА пролетела мимо Киевского водохранилища курсом на Вышгород и Киев.

В столице работают силы ПВО. Местные власти призвали жителей не покидать укрытия до окончания воздушной тревоги. Информация о последствиях атаки уточняется.

Ни в коем случае не делайте фото- и видеофиксацию работы сил обороны, сбивания воздушных целей и их падения.

Обратите внимание: оперативную информацию о воздушных тревогах, ракетной угрозе или угрозе со стороны ударных БПЛА, а также о последствиях российских атак вы можете прочитать в телеграм-канале "24 Канал".

Напомним, Россия продолжает подготовку к возможной новой массированной атаке на Украину и активизировала стратегическую авиацию. Вечером 6 октября три бомбардировщика Ту-160 вылетели с аэродрома "Белая" в Иркутской области.

По данным мониторинговых каналов, на потенциальные пусковые рубежи они могут выйти ориентировочно в 2–3 часа ночи. В то же время в течение суток россияне передислоцировали и Ту-95МС: два самолета перелетели с "Украинки" на "Энгельс", еще четыре – на "Оленью".

На "Еленовке", по предварительной информации, находится неизвестное количество Ту-95МС, вооруженных крылатыми ракетами. Еще три Ту-160 остаются на Дальнем Востоке.

Мониторинговые каналы предполагают, что в ближайшие две ночи Россия может нанести комбинированный удар с применением баллистических и крылатых ракет, а также ударных беспилотников. Украинцев призывают внимательно следить за сигналами воздушной тревоги и в случае ее объявления не игнорировать угрозу и находиться в укрытиях.