Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

Що відомо про вибухи?

У столиці оголосили жовтий рівень небезпеки через загрозу атаки ударних безпілотників. Мешканців Києва закликали негайно пройти до найближчих укриттів.

За попередніми даними моніторингових каналів, група реактивних БпЛА рухалася повз Київське водосховище курсом на Вишгород та Київ.

У столиці працюють сили ППО. Місцева влада закликала жителів не залишати укриття до завершення повітряної тривоги. Інформація про наслідки атаки уточнюється.

Зауважте, оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати в телеграмі 24 Каналу.