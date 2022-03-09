Из-за угрозы очередной атаки российских захватчиков поздно вечером 9 марта сирены взвыли в Киеве и Житомире.
Читайте также Оккупанты из танка выстрелили в автомобиль медика-волонтера, который вез лекарства в Житомир
Воздушная опасность в столице и Житомире
В Киеве о воздушной тревоге сообщили в 23:52, в Житомире – в 23:55. Местных жителей просят немедленно спуститься в укрытие и находиться там до отмены сигнала о тревоге.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!
Обратите внимание – Арестович пригрозил врагу: смотрите видео