Из-за угрозы очередной атаки российских захватчиков поздно вечером 9 марта сирены взвыли в Киеве и Житомире.

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Воздушная опасность в столице и Житомире

В Киеве о воздушной тревоге сообщили в 23:52, в Житомире – в 23:55. Местных жителей просят немедленно спуститься в укрытие и находиться там до отмены сигнала о тревоге.

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