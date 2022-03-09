Инцидент произошел около 13:30. Автомобиль в то время остановился на блокпосте теробороны.
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К счастью, в момент выстрела водителя не было в машине. Он вышел, чтобы показать документы бойцам ТРО.
Водитель чудом выжил, а никто из блокпоста не пострадал. Блокпосты теробороны в прямом смысле спасают жизнь,
– говорится в сообщении.
Заметим, команда медика-волонтера и соучредителя "Союза украинских предпринимателей" Кондрука везли лекарства для гемодиализа из Киева в Житомир.
Смотрите видео с места происшествия, где танк попал в авто (Внимание! Ненормативная лексика, 18+):
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