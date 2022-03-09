Інцидент трапився близько 13:30. Автомобіль у той час зупинився на блокпості тероборони.

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На щастя, у момент пострілу водія не було в машині. Він вийшов, аби показати документи бійцям ТРО.

Водій дивом вижив, а ніхто з блокпоста не постраждав. Блокпости тероборони у прямому сенсі рятують життя,

– мовиться у повідомленні.

Зауважимо, команда медика-волонтера та співзасновника "Спілки українських підприємців" Кондрука везли ліки для гемодіалізу з Києва до Житомира.

Дивіться відео з місця події, де танк влучив в авто (Увага! Ненормативна лексика, 18+):

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