Таку думку висловив радник глави ОП Михайло Подоляк.
До теми Негайно зупиніть вбивства, – Зеленський про обстріл лікарні в Маріуполі
Так, 9 березня прилетів прямий удар по пологовому будинку у Маріуполі. Туди скинули кілька бомб, є багато загиблих та постраждалих.
Породіллі та діти – під завалами. Замість нових життів – смерті. Цього замало, щоб закрити українське небо від ракет РФ? Хіба це не аргумент, щоб зупинити вбивство мирних громадян?
– запитують в ОП.
Додамо, що цинізм та жорстокість окупантів вражає – 9 лютого вони скинули кілька бомб на дитячу лікарню №3. Корпус повністю знищений. Там також був розташований пологовий будинок. Зі слів очевидців, пологового будинку більше не існує, багато поранених та вбитих жінок.
Наслідки обстрілу лікарні в Маріуполі: дивіться відео
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