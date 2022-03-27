Масштабный демонтаж незаконной рекламы производят по всей стране. Но больше всего в тех регионах, которые близки к фронту.

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Незаконные рекламные щиты используют для укрепления баррикад

Теперь билборды будут служить силам обороны – ими укрепят баррикады. Из самых крепких частей, в частности металлопроката в основе конструкций, сделают противотанковые ежи.

На опубликованных видео – демонтаж рекламных щитов на одной из самых загруженных дорог Украины – Бориспольской трассе.

Смотрите видео:

Кроме того, с первых дней войны демонтируют дорожные знаки, чтобы дезориентировать вражеские войска. По окончании войны знаки вернутся на дороги.

Также в Министерстве инфраструктуры Украины заявили, что в память о победе оставят уже известные на весь мир знаки, указывающие на единственное возможное направление движения для сил оккупанта на нашей земле. Да-да, вы думаете именно о них!

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