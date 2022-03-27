Масштабний демонтаж незаконної реклами проводять по всій країні. Але найбільше в тих регіонах, які близькі до фронту.

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Незаконні рекламні щити використають для укріплення барикад

Відтепер білборди служитимуть силам оборони – ними укріплять барикади. Найміцніші частини, зокрема металопрокату в основі конструкцій, зроблять протитанкові їжаки.

На опублікованих відео – демонтаж рекламних щитів на одній з найзавантаженіших доріг України – Бориспільській трасі.

Дивіться відео:



Крім того, з перших днів війни демонтують дорожні знаки, щоб дезорієнтувати ворожі війська. По закінченню війни знаки повернуться на українські дороги.

Також в Міністерстві інфраструктури України заявили, що на пам'ять про перемогу залишать уже відомі на весь світ знаки, що вказують на єдиний можливий напрямок руху для сил окупанта на нашій землі. Так-так, ви думаєте саме про них!

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