Туда пришли родные и близкие наших военнопленных, а также просто неравнодушные граждане. Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала.

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Как прошла акция Free Azovstal Defenders в Киеве

В первый день зимы украинцы вышли на Майдан Независимости, чтобы в очередной раз напомнить миру, что значительная часть наших защитников до сих пор находится в российском плену.



В Киеве 1 декабря прошла акция в поддержку военнопленных / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Таким образом родные, близкие пленных героев, а также простые украинцы хотят привлечь внимание мирового сообщества, чтобы и давила на российские власти по возвращению наших защитников на родину.



На Крещатике люди вышли, чтобы напомнить о защитниках в российском плену / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Несколько человек вышли с плакатами, где большими буквами было составлено – Free Azov. На других плакатах также было указано, что: "Они тоже хотели бы прожить свою жизнь!", "Равнодушие, молчание = соучастие, плен убивает", "Свободные должны бороться за пленных", а также "Цена твоей жизни, их ад ежедневно".



Украинцы требуют освобождения защитников "Азовстали" из плена / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Также акция, кроме Майдана Независимости, пролегла и дальше по главной улице Киева – Крещатик. Люди также стояли с украинскими флагами, там знаменами "Азова".

Как прошла акция по освобождению военнопленных в Киеве / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

К слову, акции Free Azovstal Defenders проходят в столице каждое воскресенье. Организаторы каждый раз выбирают для их проведения различные локации, чтобы все желающие выразить свою поддержку смогли принять в них участие. Часто на митинги проходят звезды и другие известные люди.