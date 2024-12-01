Туди прийшли рідні та близькі наших військовополонених, а також просто небайдужі громадяни. Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу.

До теми Скільки українців повернули з полону, а скільки ще в неволі: що кажуть у ГУР

Як пройшла акція Free Azovstal Defenders у Києві

У перший день зими українці вийшли на Майдан Незалежності, щоб вкотре нагадати світові, що значна частина наших захисників ще й досі перебуває у російському полоні.



У Києві 1 грудня пройшла акція на підтримку військовополонених / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Таким чином рідні, близькі полонених героїв, а також прості українці хочуть привернути увагу світової спільноти, щоб та тиснула на російську владу щодо повернення наших захисників на батьківщину.



На Хрещатику люди вийшли, щоб нагадати про захисників у російському полоні / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Кілька людей вийшли з плакатами, де великими літерами було складено – Free Azov. На інших плакатах також було зазначено, що: "Вони теж хотіли б прожити своє життя!", "Байдужість, мовчання = співучасть, полон вбиває", "Вільні повинні боротися за полонених", а також "Ціна твого життя, їхнє пекло щодня".



Українці вимагають звільнення захисників "Азовсталі" з полону / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Також акція, окрім Майдану Незалежності, пролягла й далі головною вулицею Києва – Хрещатик. Люди також стояли з українськими прапорами, там стягами "Азову".

Як пройшла акція зі звільнення військовополонених у Києві / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

До слова, акції Free Azovstal Defenders проходять у столиці щонеділі. Організатори щоразу обирають для їхнього проведення різні локації, щоб усі охочі висловити свою підтримку змогли взяти в них участь. Часто на мітинги проходять зірки та інші відомі люди.