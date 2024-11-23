Україна вже повернула додому близько чотирьох тисяч своїх громадян, які перебували в російському полоні. Однак у неволі все ще залишаються тисячі людей: як військові, так і цивільні. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова.

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Що відомо про полонених українців

На жаль, про тисячі інших поки що йде мова, і за них треба боротися, і за військових, і за цивільних. Цивільні – це окремий великий блок, тут навіть міжнародне гуманітарне право не завжди дає відповіді на питання,

– зазначив представник ГУР.

Юсов підкреслив, що ситуація, коли тисячі цивільних людей в Європі викрадаються, утримуються силою та вивозяться на чужу територію, здавалася б неможливою в сучасному світі. Однак Росія продовжує використовувати такі методи, порушуючи всі можливі норми права.

Зверніть увагу! Українців затримують без будь-яких юридичних підстав, а часто навіть без імітації дотримання російського законодавства. Це пряме повернення до практик середньовіччя, які, за словами Юсова, мають масовий характер. Особливо це відчувається у спробах знищення української культури та національної ідентичності.

Юсов додав, що повернення кожного громадянина залишається одним із ключових пріоритетів для України, і закликав міжнародну спільноту не залишатися осторонь цієї проблеми.