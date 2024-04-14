Об этом сообщает фотограф 24 Канала, которая была на месте событий. На этот раз акция состоялась возле станции метро "Арсенальная".

К теме "Они спасли тебя, то почему ты молчишь": в Киеве прошла акция в поддержку пленных азовцев

В Киеве прошла акция в поддержку военнопленных

На этот раз люди, вышедшие поддержать освобождение защитников "Азовстали" и других украинских военнопленных из плена вышли на территорию вблизи Киевского дворца детей и юношества, а также парка Вечной Славы. В своих руках родные, друзья и близкие военнопленных держали плакаты с призывами способствовать освобождению наших защитников из плена.

Возле станции метро "Арсенальная" прошла акция в поддержку военнопленных / Фото Валентины Полищук

Люди держали плакаты с надписями "Твое молчание может стать позором", "Их ждут дома", "Будь голосом пленных!", "Верните защитников Мариуполя – живых и павших" и другие.

Среди тех людей, что пришел поддержать наших пленных был и защитник Мариуполя – Андрей. Журналисты Суспильного отметили, что мужчина был в плену 21 месяц, а вернулся на родину в результате обмена 3 января 2024 года. Сейчас военный находится на реабилитации в Киеве.

Всегда прихожу поддержать собратьев, которые еще остаются в плену. Нас должны слышать. Люди должны знать, какой там ад на самом деле. Там у людей исчезает вера,

– сказал он.

Военнослужащий Сергей также пришел поддержать пленных "Азовстали". Мужчина отмечает, что сегодня они, а завтра он тоже там может оказаться, поэтому важно, чтобы пленные не чувствовали, что их покинули.

Тысячи людей пришли поддержать защитников, которые сейчас находятся в плену в России / Фото Валентины Полищук

Среди участников акции были также дети, которые ждут дома своих близких людей, после того, как их смогут освободить из плена.

Украинцы вспоминали прорыв с комбината имени Ильича в Мариуполе