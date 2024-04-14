Про це повідомляє фотографка 24 Каналу, яка була на місці подій. Цього разу акція відбулася поблизу станції метро "Арсенальна".
До теми "Вони врятували тебе, то чому ти мовчиш": у Києві пройшла акція на підтримку полонених азовців
У Києві пройшла акція на підтримку військовополонених
Цього разу люди, що вийшли підтримати звільнення захисників "Азовсталі" та інших українських військовополонених з полону вийшли до території поблизу Київського палацу дітей та юнацтва, а також парку Вічної Слави. У своїх руках рідні, друзі та близькі військовополонених тримали плакати із закликами сприяти звільненню наших захисників з полону.
Біля станції метро "Арсенальна" пройшла акція на підтримку військовополонених / Фото Валентини Поліщук
Люди тримали плакати з надписами "Твоя мовчанка може стати ганьбою", "Їх чекають вдома", "будь голосом полонених!", "Поверніть захисників Маріуполя – живих та полеглих" тощо.
Серед тих людей, що прийшов підтримати наших полонених був і захисник Маріуполя – Андрій. Журналісти Суспільного зазначили, що чоловік був в полоні 21 місяць, а повернувся на батьківщину внаслідок обміну 3 січня 2024 року. Наразі військовий перебуває на реабілітації в Києві.
Завжди прихожу підтримати побратимів, які ще залишаються в полоні. Нас повинні чути. Люди повинні знати, яке там пекло насправді. Там в людей зникає віра,
– сказав він.
Військовослужбовець Сергій також прийшов підтримати полонених "Азовсталі". Чоловік зазначає, що сьогодні вони, а завтра він теж там може опинитися, тому важливо, щоб полонені не відчували, що їх покинули.
Тисячі людей прийшли підтримати захисників, які наразі перебувають в полоні в Росії / Фото Валентини Поліщук
Серед учасників акції були також діти, які чекають вдома своїх найближчих людей, після того, як їх зможуть звільнити з полону.
Українці згадували прорив з комбінату імені Ілліча у Маріуполі
- У громадській організації "Серце Азовсталі" нагадали, що 12 квітня 2022 року морські піхотинці та інші підрозділи, які тримали оборону на комбінаті імені Ілліча у Маріуполя, опинилися в повному оточенні. Через великі втрати утримувати комбінат стало неможливо.
- Зрештою було ухвалено рішення прориватися на "Азовсталь". Уже 13 квітня командир "Азову" Денис Прокопенко та командир 36 бригади морської піхоти Сергій Волина повідомили, що морпіхи провели успішну операцію з "азовцями" та приєдналися до них.
- На жаль, багато героїв загинули у тих боях, чимало – потрапили в полон. Однак тепер українці щороку згадують цей важливий день у обороні українського Маріуполя.