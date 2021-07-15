Конфликт начался с того, что один из протестующих начал разбрасывать российские рубли, говоря, что за эти деньги покупаются "языковые" поправки.

Важно КСУ обнародовал свое полное решение относительно закона о языке: текст

Силовики попытались задержать участника акции, ведь увидели в его действиях правонарушение. Однако парень не хотел слушаться правоохранителей и начал сопротивляться. Как следствие – между силовиками и участниками акции произошла небольшая потасовка.

Уладить конфликт вышел народный депутат из фракции "Европейская солидарность" в Верховной Раде Владимир Вятрович. Он увел задержанного активиста.

Граждане пришли к зданию Верховной Рады на акцию. Они начали разбрасывать российские рубли, а правоохранители увидели в этом административное правонарушение и пытались задержать одного из участников акции,

– рассказал Вятрович.

По последним данным, задержанного митингующего таки отпустили. После этого ситуация стабилизировалась и большинство участников акции разошлись.

Что этому предшествовало

Ранее отдельные депутаты от фракций "Голос" и "Европейская Солидарность" заявляли, что до второго чтения законопроекта №5551-2 об изменениях в госбюджет на 2021 год вроде бы подали 4 поправки, которые нивелируют действие закона о государственном языке.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что законодательные поправки не будут иметь поддержки в парламенте. После этого трое "слуг" Александр Корниенко, Орест Саламаха и Андрей Клочко, которые являются авторами поправок, отозвали их.

Под Радой вспыхнули столкновения: смотрите видео

В Киеве на акции под Радой произошла потасовка / Фото "РБК-Украина"