В Конституционном Суде Украины отметили, что люди, которые инициировали проверку конституционности закона, заявили, что его якобы приняли с нарушением конституционной процедуры рассмотрения и принятия документов. В то же время истцы ссылались на статьи, которые не регламентируют требования к рассмотрению законопроектов.

Заметим КСУ признал конституционным закон о языке

В КСУ опровергли заявление авторов представления

Кроме того, в КСУ опровергли заявление авторов представления, что русский язык якобы "полностью исключается на законодательном уровне" из ряда сфер общественной жизни.

Истцы утверждали, что некоторые нормы закона якобы "фактически означают дискриминацию русскоязычных граждан" и ограничивают перечень языков коренных народов и нацменьшинств. Кроме того, закон о языке как будто устанавливает приоритет в Украине использования английского языка и других языков Евросоюза.

Вместе с тем в КСУ отметили, что "украинский язык является неотделимым атрибутом украинской государственности". Он сохранил свою историческую преемственность с древнекиевских времен.

Украинский язык – непременное условие государственности Украины и ее соборности,

– отметили в КСУ.

Закон не нарушает права нацменьшинств

В тексте решения говорится, что каждый гражданин Украины должен владеть украинским языком. Это – его обязанность. В то же время все люди свободны в выборе языка или языков для личного общения.

Согласно вердикту КСУ, закон не ограничивает никаких языковых прав представителей нацменьшинств.

"Закон является юридическим основанием для введения механизмов, обеспечивающих функционирование украинского языка как государственного с возможностью для государства принимать меры поддерживающего действия в пользу украинского языка", – отметили в КСУ.

Кроме того, закон является юридическим инструментом преодоления последствий того, что разные части Украины длительное время находились в составе других государств.

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