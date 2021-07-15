У Конституційному Суді України наголосили, що люди, які ініціювали перевірку конституційності закону, заявили, що його нібито ухвалили з порушенням конституційної процедури розгляду та ухвалення документів. Водночас позивачі посилалися на статті, які не регламентують вимоги до розгляду законопроєктів.

Зауважте КСУ визнав конституційним закон про мову

У КСУ спростували заяву авторів подання

Окрім того, у КСУ спростували заяву авторів подання, що російська мова начебто "повністю виключається на законодавчому рівні" з низки сфер суспільного життя.

Позивачі запевняли, що деякі норми закону нібито "фактично означають дискримінацію російськомовних громадян" та обмежують перелік мов корінних народів і нацменшин. Окрім того, закон про мову начебто встановлює пріоритет в Україні використання англійської мови та інших мов Євросоюзу.

Натомість у КСУ зауважили, що "українська мова є невіддільним атрибутом української державності". Вона зберегла свою історичну спадкоємність від давньокиївської доби.

Українська мова – доконечна умова державності України та її соборності,

– наголосили у КСУ.

Закон не порушує прав нацменшин

У тексті рішення мовиться, що кожен громадянин України має володіти українською. Це – його обов'язок. Водночас усі люди є вільними у виборі мови чи мов для приватного спілкування.

Відповідно до вердикту КСУ, закон не обмежує жодних мовних прав представників нацменшин.

"Закон є юридичною основою для запровадження механізмів, які забезпечуватимуть функціонування української мови як державної з можливістю для держави ухвалювати заходи підтримчої дії на користь української мови", – наголосили у КСУ.

Окрім того, закон є юридичним інструментом подолання наслідків того, що різні частини України тривалий час перебували в складі інших держав.

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