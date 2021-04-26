Столичные правоохранители задержали адвоката за вымогательство и получение 160 тысяч долларов взятки за перерегистрацию земельных участков.

По данным журналистов, задержали адвоката из фирмы "Ильяшев и партнеры" Аллу Цимановскую.

"Задержана и сообщено о подозрении адвокату по факту законченного покушения на мошенническое завладение денежными средствами в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц под видом решения земельного вопроса в Офисе противодействия рейдерству (часть 2 статьи 15, часть 4 статьи 190 УК Украины)".

Сообщается, что гражданин подал жалобу в Минюст на решение в сфере государственной регистрации из-за нарушений права собственности на его 8 земельных участках.

Под предлогом помощи в удовлетворении указанной жалобы подозреваемая предложила передать ей и якобы членам Коллегии по рассмотрению жалоб 20 тысяч долларов за каждый земельный участок, то есть 160 тысяч долларов за 8 "спорных" земельных участков. Адвоката задержали после получения всей суммы взятки.

Позже в комментарии "Украинской правде" в фирме "Ильяшев и партнеры" ответили, что не имеют отношения к указанным событиям, но не представляли одну из сторон в упомянутом земельном споре. В то же время фигурантку дела Аллу Цимановскую там назвали "жертвой провокации".

"По имеющейся у нас информации, Алла Цимановская стала жертвой провокации, организованной давним недоброжелателем для сведения личных счетов.

"Адвокаты "Ильяшев и Партнеры" осуществляют защиту Аллы Цимановской в данном уголовном производстве. Мы рассчитываем, что ситуация окончательно прояснится в ближайшие дни, а виновные в данной провокации понесут заслуженное наказание", – заявили в компании.