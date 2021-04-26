У Києві адвокатку юрфірми "Ілляшев та партнери" затримали за вимагання хабаря
Столичні правоохоронці затримали адвокатку за вимагання та отримання 160 тисяч доларів хабаря за перереєстрацію земельних ділянок.
За даними журналістів, затримали адвокатку із фірми "Ілляшев і партнери" Аллу Цимановську.
"Затримано та повідомлено про підозру адвокату за фактом закінченого замаху на шахрайське заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб під виглядом вирішення земельного питання в Офісі протидії рейдерству (ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України)".
Повідомляється, що громадянин подав скаргу до Мін’юсту на рішення у сфері державної реєстрації через порушення права власності на його 8 земельних ділянок.
Під приводом допомоги у задоволенні вказаної скарги підозрювана запропонувала передати їй та нібито членам Колегії з розгляду скарг 20 тисяч доларів за кожну земельну ділянку, тобто 160 тисяч доларів за 8 "спірних" земельних ділянок. Адвоката затримали після одержання всієї суми хабаря.
Пізніше у коментарі "Українській правді" у фірмі "Ілляшев і партнери" відповіли, що не мають стосунку до вказаних подій та не представляли жодну зі сторін у згаданій земельній суперечці. Водночас фігурантку справи Аллу Цимановську там назвали "жертвою провокації".
"За наявною у нас інформацією, Алла Цимановська стала жертвою провокації, організованої давнім недоброзичливцем для зведення особистих рахунків.
"Адвокати "Ільяшев і Партнери" здійснюють захист Алли Цимановської у цьому кримінальному провадженні. Ми розраховуємо, що ситуація остаточно проясниться найближчими днями, а винні в цій провокації понесуть заслужене покарання", – заявили в компанії.
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