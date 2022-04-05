Из-за угрозы атаки российских захватчиков в большинстве областей Украины примерно в 16:05 сообщили о воздушной тревоге, сообщает 24 канал.

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Воздушная тревога в Украине

Об опасности известили в таких городах:

Львов,

Ивано-Франковск,

Тернополь,

Ровно,

Луцк,

Хмельницкий,

Житомир,

Винница,

Киев,

Черкассы,

Кропивницкий,

Чернигов,

Сумы,

Полтава,

Днепр,

Запорожье,

Луганск.

Жителей этих городов и областей просят немедленно спуститься в укрытие. Там следует оставаться до отмены сигнала о воздушной тревоге.

Обратите внимание – что делать, если услышали звук сирены: смотрите видео