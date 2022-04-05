Из-за угрозы атаки российских захватчиков в большинстве областей Украины примерно в 16:05 сообщили о воздушной тревоге, сообщает 24 канал.

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Воздушная тревога в Украине

Об опасности известили в таких городах:

  • Львов,
  • Ивано-Франковск,
  • Тернополь,
  • Ровно,
  • Луцк,
  • Хмельницкий,
  • Житомир,
  • Винница,
  • Киев,
  • Черкассы,
  • Кропивницкий,
  • Чернигов,
  • Сумы,
  • Полтава,
  • Днепр,
  • Запорожье,
  • Луганск.

Жителей этих городов и областей просят немедленно спуститься в укрытие. Там следует оставаться до отмены сигнала о воздушной тревоге.

Обратите внимание – что делать, если услышали звук сирены: смотрите видео