Через загрозу атаки російських загарбників у більшості областей України приблизно о 16:05 повідомили про повітряну тривогу, інформує 24 канал.

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Повітряна тривога в Україні

Про небезпеку сповістили у таких містах:

Львів,

Івано-Франківськ,

Тернопіль,

Рівне,

Луцьк,

Хмельницький,

Житомир,

Вінниця,

Київ,

Черкаси,

Кропивницький,

Чернігів,

Суми,

Полтава,

Дніпро,

Запоріжжя,

Луганськ.

Жителів цих міст та відповідних областей просять негайно спустися в укриття. Там слід залишатися до скасування сигналу про повітряну тривогу.

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