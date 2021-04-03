Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении старшего оперуполномоченного районного управления киевской полиции. Правоохранителя обвиняют в пытках подозреваемого.

Полицейский пытался насилием выбить из подозреваемого признание в убийстве. Правоохранитель пытал свою жертву в течение нескольких часов.

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Как полицейский пытал подозреваемого

Надевал на голову противогаз, чтобы перекрыть доступ воздуха;

бил по телу резиновой палкой.

Свои зверства правоохранитель прекратил лишь после того, когда получил признание.

Детали инцидента