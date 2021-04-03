Бил дубинкой: в Киеве будут судить полицейского, который выбивал признание в убийстве
Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении старшего оперуполномоченного районного управления киевской полиции. Правоохранителя обвиняют в пытках подозреваемого.
Источник:Офис генпрокурора
Полицейский пытался насилием выбить из подозреваемого признание в убийстве. Правоохранитель пытал свою жертву в течение нескольких часов.
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Как полицейский пытал подозреваемого
- Надевал на голову противогаз, чтобы перекрыть доступ воздуха;
- бил по телу резиновой палкой.
Свои зверства правоохранитель прекратил лишь после того, когда получил признание.
Детали инцидента
- Пока полицейский пытал подозреваемого, в помещении управления находились десятки правоохранителей.
- В Офисе президента рассказали, что коллеги полицейского не могли не слышать, что происходит. Однако никто не пришел пострадавшему на помощь.
- Досудебное расследование начали после обращения уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.
- Он сообщил, что на теле подозреваемого обнаружили телесные повреждения.
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