Бив кийком: у Києві судитимуть поліцейського, який вибивав зізнання у вбивстві
Офіс генпрокурора скерував до суду обвинувальний акт стосовно старшого оперуповноваженого районного управління київської поліції. Правоохоронця звинувачують у катуванні підозрюваного.
Джерело:Офіс генпрокурора
Поліцейський намагався насиллям вибити з підозрюваного зізнання у вбивстві. Правоохоронець катував свою жертву упродовж декількох годин.
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Як поліцейський катував підозрюваного
- Одягав на голову протигаз, щоб перекрити доступ повітря;
- бив по тілу ґумовою палицею.
Свої звірства правоохоронець припинив лише після того, коли отримав зізнання.
Деталі інциденту
- Доки поліцейський катував підозрюваного, у приміщенні управління перебували десятки правоохоронців.
- В Офісі президента розповіли, що колеги поліцейського не могли не чути, що відбувається. Однак ніхто не прийшов постраждалому на допомогу.
- Досудове розслідування розпочали після звернення уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
- Він повідомив, що на тілі підозрюваного виявили тілесні ушкодження.
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