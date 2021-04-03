Офіс генпрокурора скерував до суду обвинувальний акт стосовно старшого оперуповноваженого районного управління київської поліції. Правоохоронця звинувачують у катуванні підозрюваного.

Поліцейський намагався насиллям вибити з підозрюваного зізнання у вбивстві. Правоохоронець катував свою жертву упродовж декількох годин.

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Як поліцейський катував підозрюваного

Одягав на голову протигаз, щоб перекрити доступ повітря;

бив по тілу ґумовою палицею.

Свої звірства правоохоронець припинив лише після того, коли отримав зізнання.

Деталі інциденту