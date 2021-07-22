В совершении ряда резонансных преступлений подозревают двух киевлян 1960 и 1961 годов рождения. По данным следствия, мужчины причастны к взрыву на станции метро "Шулявская" и в подъезде дома на улице Нижний вал.
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Кроме того, злоумышленники закладывали взрывчатку возле станции метро "Минская" и на территории мусороперерабатывающего предприятия в Дарницком районе Киева.
Хотели получить 500 тысяч долларов
- Полицейские утверждают, что двое злоумышленников совершили первый теракт 17 июля 2020 года на выходе из станции метро "Шулявская". Мужчины заложили самодельную взрывчатку в мусорный мешок и привели бомбу в действие. Один из прохожих получил серьезную травму ноги. Другие обратились за помощью медиков с легкими повреждениями.
- 20 июля 2020 года еще одну взрывчатку, которую сделали злоумышленники, нашли работники мусороперерабатывающего предприятия на территории Дарницкого района. Бомбу обезвредили.
- 21 июля 2020 года один из фигурантов производства заложил взрывчатку между двумя автомобилями возле станции метро "Минская". Устройство также быстро нашли и уничтожили с помощью контролируемого взрыва.
- Еще один теракт злоумышленники якобы совершили 27 июля прошлого года. Взрыв произошел в подъезде дома на улице Нижний вал возле мусоропровода. Волна повредила окна на 2 и 3 этажах. Никто не пострадал.
На месте двух преступлений полицейские нашли записки с требованиями перечислить на электронный кошелек 50 биткоинов, что тогда составляло около 500 тысяч долларов.
Злоумышленников задержали. Во время обысков у них нашли предметы и вещества, которые используют для изготовления взрывчатки. Кроме того, у мужчин изъяли устройства для работы с платами и радиоуправлением, мобильные телефоны, сим-карты, а также инструкции для изготовления взрывчатки.
Фигурантам производства инкриминируют незаконную выработку взрывчатки, и совершение террористических актов. Сейчас они находятся под стражей.
Если суд признает подозреваемых виновными, им грозит до 12 лет заключения.
Смотрите видео с места взрыва возле станции метро "Шулявская":