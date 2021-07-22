В совершении ряда резонансных преступлений подозревают двух киевлян 1960 и 1961 годов рождения. По данным следствия, мужчины причастны к взрыву на станции метро "Шулявская" и в подъезде дома на улице Нижний вал.

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Кроме того, злоумышленники закладывали взрывчатку возле станции метро "Минская" и на территории мусороперерабатывающего предприятия в Дарницком районе Киева.

Хотели получить 500 тысяч долларов

Полицейские утверждают, что двое злоумышленников совершили первый теракт 17 июля 2020 года на выходе из станции метро "Шулявская". Мужчины заложили самодельную взрывчатку в мусорный мешок и привели бомбу в действие. Один из прохожих получил серьезную травму ноги. Другие обратились за помощью медиков с легкими повреждениями.

20 июля 2020 года еще одну взрывчатку, которую сделали злоумышленники, нашли работники мусороперерабатывающего предприятия на территории Дарницкого района. Бомбу обезвредили.

21 июля 2020 года один из фигурантов производства заложил взрывчатку между двумя автомобилями возле станции метро "Минская". Устройство также быстро нашли и уничтожили с помощью контролируемого взрыва.

Еще один теракт злоумышленники якобы совершили 27 июля прошлого года. Взрыв произошел в подъезде дома на улице Нижний вал возле мусоропровода. Волна повредила окна на 2 и 3 этажах. Никто не пострадал.

На месте двух преступлений полицейские нашли записки с требованиями перечислить на электронный кошелек 50 биткоинов, что тогда составляло около 500 тысяч долларов.

Злоумышленников задержали. Во время обысков у них нашли предметы и вещества, которые используют для изготовления взрывчатки. Кроме того, у мужчин изъяли устройства для работы с платами и радиоуправлением, мобильные телефоны, сим-карты, а также инструкции для изготовления взрывчатки.

Фигурантам производства инкриминируют незаконную выработку взрывчатки, и совершение террористических актов. Сейчас они находятся под стражей.

Если суд признает подозреваемых виновными, им грозит до 12 лет заключения.

Смотрите видео с места взрыва возле станции метро "Шулявская":