На новогодние праздники энергетикам удалось снизить время отключения света до минимума. Однако в последние дни дефицит мощности в Киеве и области растет.
К теме Растет потребление и количество аварий, – в Киеве снова проблемы со светом
Почему в Киеве и области становится больше отключений света
На это есть три причины:
- Российские оккупанты продолжают атаковать объекты энергосистемы. Из-за этого еще больше усугубляется дефицит электроэнергии.
- На улице усиливается мороз, и украинцы стали чаще включать обогреватели. Поэтому сильно растет нагрузка на сети.
- Промышленные предприятия вернулись к работе. Это привело к увеличению потребления электроэнергии.
Энергетики держат ситуацию в рамках стабилизационных графиков, но все чаще в так называемые "негарантированные часы" диспетчерам приходится ограничивать электроснабжение во избежание аварий,
– отметили в ДТЭК.
Во многих областях Украины ввели аварийные отключения
- Укрэнерго распределило дневные и ночные лимиты потребления для всех областей. Однако во многих регионах эти лимиты превышены, поэтому пришлось применить аварийные отключения.
- К тому же в некоторых областях порывистый ветер повредил сети распределения операторов. На местах уже работают ремонтники.
- В прифронтовых регионах на Востоке и на юге страны ситуация со светом сложная. Захватчики наносят значительные повреждения местным электросетям.