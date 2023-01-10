На новорічні свята енергетикам вдалося знизити час відключень світла до мінімуму. Однак останні дні дефіцит потужності в Києві та області зростає.

До теми Росте споживання і кількість аварій, – у Києві знову проблеми зі світлом

Чому у Києві та області стає більше відключень світла

На це є три причини:

  • Російські окупанти продовжують атакувати об'єкти енергосистеми. Через це ще більше посилюється дефіцит електроенергії.
  • На вулиці посилюється мороз, і українці почали частіше вмикати обігрівачі. Через це сильно зростає навантаження на мережі.
  • Промислові підприємства повернулись до роботи. Це призвело до збільшення споживання електроенергії.

Енергетики утримують ситуацію в рамках стабілізаційних графіків, але все частіше у так звані "негарантовані години" диспетчерам доводиться обмежувати електропостачання для уникнення аварій,
– зазначили у ДТЕК.

У багатьох областях України ввели аварійні відключення

  • Укренерго розподілило денні та нічні ліміти споживання для всіх областей. Однак, у багатьох регіонах ці ліміти перевищені, тому довелося застосувати аварійні відключення.
  • До того ж у деяких областях поривчастий вітер пошкодив мережі розподілу операторів. На місцях вже працюють ремонтники.
  • У прифронтових регіонах на Сході та Півдні країни ситуація зі світлом складна. Загарбники завдають значних пошкоджень місцевим електромережам.