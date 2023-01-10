Як наслідок, збільшився дефіцит потужностей, зокрема й у нічні години. Що відомо про аварійні відключення в областях – розповідає 25 Канал.

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У багатьох регіонах ввели аварійні відключення світла

Укренерго розподілило денні та нічні ліміти споживання для всіх областей. Однак, на жаль, у багатьох областях ці ліміти вже перевищені, тому довелося застосувати аварійні відключення.

Зверніть увагу! Аварійні відключення необхідні для збереження стабільної роботи енергосистеми. Споживачів просять з розумінням ставитися до вимушених знеструмлень.

Крім того, у деяких областях поривчастий вітер пошкодив мережі розподілу операторів. На місцях вже працюють ремонтники.

У прифронтових регіонах на Сході та Півдні країни ситуація зі світлом складна. Ворог завдає значних пошкоджень місцевим електромережам.

Наразі енергосистема не в змозі покрити споживання у повному обсязі через пошкодження та окупацію ворогом низки електростанцій, які виробляють електроенергію, серед яких і Запорізька АЕС, потужності якої дозволили б повною мірою покрити потребу в електроенергії,

– додали енергетики.

Як допомогти енергосистемі країни / Інфографіка 24 Каналу

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