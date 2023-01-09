Багато хто уже зневірився та перестав очікувати від цьогорічної зими снігу та морозів. Власне, погода 10 січня хоч і не обіцяє бути такою, що можна буде покататися на санчатах чи лижах, однак все ж втрачати надії не варто.

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Погода по регіонах нашої держави

Як зазначають метеорологи, на Заході України, а також вдень і у Вінницькій, Житомирській та Київській областях падатиме мокрий сніг та дощ. На Півдні, Сході, Півночі та в Центрі опадів не очікується, хоча небо можуть заполонити хмари.

У Вінницькій, Житомирській та Київській областях місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7 – 12 метрів на секунду, в Україні, крім більшості західних областей, пориви 15 – 20 метрів на секунду,

– зазначають в Укргідрометцентрі.

Слід сказати, що пориви, про які говорять синоптики, можуть навіть спричинити небезпеку для життя. Тому ігнорувати це попередження не варто.



У яких регіонах синоптики попереджують людей про небезпеку 10 січня (виділено жовтим) / Карта Укргідрометцентру

Зверніть увагу! У більшості областей температура вночі коливатиметься у районі 3 – 8 градусів морозу за Цельсієм. У західних областях прогнозують 1 – 6 градусів тепла, а вдень – 0 – 5 морозу. У південно-західній частині нашої держави варто очікувати 1 – 6 градусів тепла. Водночас на Закарпатті, півдні Одещини та в Криму 5 – 10 градусів тепла, а у східних областях – вночі 10 – 15 градусів морозу, коли вдень буде 6 – 11 градусів морозу.

Якою буде температура в найбільших містах нашої держави

Київ – 0...-2

Ужгород – +5...+7

Львів – +3...+5

Івано-Франківськ – +3...+5

Тернопіль – +3...+5

Чернівці – +3...+5

Хмельницький – +2...+4

Луцьк – +2...+4

Рівне – +2...+4

Житомир – -1...+1

Вінниця – -1...+1

Одеса – +5...+7

Миколаїв – 0...+2

Херсон – -1...+1

Сімферополь – +6...+8

Кропивницький – 0...+2

Черкаси – 0...-2

Чернігів – -3...-1

Суми – -4...-2

Полтава – -4...-2

Дніпро – -5...-3

Запоріжжя – -4...-2

Донецьк – -10...-8

Луганськ – -10...-8

Харків – -6...-8

Погода в Україні 10 січня / Карта Укргідрометцентру