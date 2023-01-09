Багато хто уже зневірився та перестав очікувати від цьогорічної зими снігу та морозів. Власне, погода 10 січня хоч і не обіцяє бути такою, що можна буде покататися на санчатах чи лижах, однак все ж втрачати надії не варто.

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Погода по регіонах нашої держави

Як зазначають метеорологи, на Заході України, а також вдень і у Вінницькій, Житомирській та Київській областях падатиме мокрий сніг та дощ. На Півдні, Сході, Півночі та в Центрі опадів не очікується, хоча небо можуть заполонити хмари.

У Вінницькій, Житомирській та Київській областях місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7 – 12 метрів на секунду, в Україні, крім більшості західних областей, пориви 15 – 20 метрів на секунду,
– зазначають в Укргідрометцентрі.

Слід сказати, що пориви, про які говорять синоптики, можуть навіть спричинити небезпеку для життя. Тому ігнорувати це попередження не варто.

попередження про небезпеку
У яких регіонах синоптики попереджують людей про небезпеку 10 січня (виділено жовтим) / Карта Укргідрометцентру

Якою буде температура в найбільших містах нашої держави

  • Київ – 0...-2
  • Ужгород – +5...+7
  • Львів – +3...+5
  • Івано-Франківськ – +3...+5
  • Тернопіль – +3...+5
  • Чернівці – +3...+5
  • Хмельницький – +2...+4
  • Луцьк – +2...+4
  • Рівне – +2...+4
  • Житомир – -1...+1
  • Вінниця – -1...+1
  • Одеса – +5...+7
  • Миколаїв – 0...+2
  • Херсон – -1...+1
  • Сімферополь – +6...+8
  • Кропивницький – 0...+2
  • Черкаси – 0...-2
  • Чернігів – -3...-1
  • Суми – -4...-2
  • Полтава – -4...-2
  • Дніпро – -5...-3
  • Запоріжжя – -4...-2
  • Донецьк – -10...-8
  • Луганськ – -10...-8
  • Харків – -6...-8

Погода в Україні 10 січняПогода в Україні 10 січня / Карта Укргідрометцентру