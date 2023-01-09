Багато хто уже зневірився та перестав очікувати від цьогорічної зими снігу та морозів. Власне, погода 10 січня хоч і не обіцяє бути такою, що можна буде покататися на санчатах чи лижах, однак все ж втрачати надії не варто.
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Погода по регіонах нашої держави
Як зазначають метеорологи, на Заході України, а також вдень і у Вінницькій, Житомирській та Київській областях падатиме мокрий сніг та дощ. На Півдні, Сході, Півночі та в Центрі опадів не очікується, хоча небо можуть заполонити хмари.
У Вінницькій, Житомирській та Київській областях місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7 – 12 метрів на секунду, в Україні, крім більшості західних областей, пориви 15 – 20 метрів на секунду,
– зазначають в Укргідрометцентрі.
Слід сказати, що пориви, про які говорять синоптики, можуть навіть спричинити небезпеку для життя. Тому ігнорувати це попередження не варто.
У яких регіонах синоптики попереджують людей про небезпеку 10 січня (виділено жовтим) / Карта Укргідрометцентру
Якою буде температура в найбільших містах нашої держави
- Київ – 0...-2
- Ужгород – +5...+7
- Львів – +3...+5
- Івано-Франківськ – +3...+5
- Тернопіль – +3...+5
- Чернівці – +3...+5
- Хмельницький – +2...+4
- Луцьк – +2...+4
- Рівне – +2...+4
- Житомир – -1...+1
- Вінниця – -1...+1
- Одеса – +5...+7
- Миколаїв – 0...+2
- Херсон – -1...+1
- Сімферополь – +6...+8
- Кропивницький – 0...+2
- Черкаси – 0...-2
- Чернігів – -3...-1
- Суми – -4...-2
- Полтава – -4...-2
- Дніпро – -5...-3
- Запоріжжя – -4...-2
- Донецьк – -10...-8
- Луганськ – -10...-8
- Харків – -6...-8
Погода в Україні 10 січня / Карта Укргідрометцентру