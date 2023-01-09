Многие уже отчаялись и перестали ожидать от нынешней зимы снега и морозов. Собственно, погода 10 января хоть и не обещает быть такой, что можно будет прокатиться на санках или лыжах, однако терять надежды не стоит.

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Погода по регионам нашего государства

Как отмечают метеорологи, на Западе Украины, а также днем в Винницкой, Житомирской и Киевской областях будет идти мокрый снег и дождь. На Юге, Востоке, Севера и в Центре осадков не ожидается, хотя небо могут заполонить облака.

В Винницкой, Житомирской и Киевской областях местами гололедица, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду, в Украине, кроме большинства западных областей, порывы 15 – 20 метров в секунду,
– отмечают в Укргидрометцентре.

Следует сказать, что порывы, о которых говорят синоптики, могут даже повлечь опасность для жизни. Поэтому игнорировать это предупреждение не стоит.


В каких регионах синоптики предупреждают людей об опасности 10 января (выделено желтым) / Карта Укргидрометцентра

Какая будет температура в крупнейших городах нашего государства

  • Киев – 0...-2
  • Ужгород – +5...+7
  • Львов – +3...+5
  • Ивано-Франковск – +3...+5
  • Тернополь – +3...+5
  • Черновцы – +3...+5
  • Хмельницкий – +2...+4
  • Луцк – +2...+4
  • Ровно – +2...+4
  • Житомир – -1...+1
  • Винница – -1...+1
  • Одесса – +5...+7
  • Николаев – 0...+2
  • Херсон – -1...+1
  • Симферополь – +6...+8
  • Кропивницкий – 0...+2
  • Черкассы – 0...-2
  • Чернигов – -3...-1
  • Суммы – -4...-2
  • Полтава – -4...-2
  • Днепр – -5...-3
  • Запорожье – -4...-2
  • Донецк – -10...-8
  • Луганск – -10...-8
  • Харьков – -6...-8

Погода в Украине 10 января / Карта Укргидрометцентра