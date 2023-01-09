Многие уже отчаялись и перестали ожидать от нынешней зимы снега и морозов. Собственно, погода 10 января хоть и не обещает быть такой, что можно будет прокатиться на санках или лыжах, однако терять надежды не стоит.

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Погода по регионам нашего государства

Как отмечают метеорологи, на Западе Украины, а также днем в Винницкой, Житомирской и Киевской областях будет идти мокрый снег и дождь. На Юге, Востоке, Севера и в Центре осадков не ожидается, хотя небо могут заполонить облака.

В Винницкой, Житомирской и Киевской областях местами гололедица, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду, в Украине, кроме большинства западных областей, порывы 15 – 20 метров в секунду,

– отмечают в Укргидрометцентре.

Следует сказать, что порывы, о которых говорят синоптики, могут даже повлечь опасность для жизни. Поэтому игнорировать это предупреждение не стоит.



В каких регионах синоптики предупреждают людей об опасности 10 января (выделено желтым) / Карта Укргидрометцентра

Обратите внимание! В большинстве областей температура ночью будет колебаться в районе 3 – 8 градусов мороза по Цельсию. В западных областях прогнозируют 1 – 6 градусов тепла, а днем – 0 – 5 мороза. В юго-западной части нашего государства следует ожидать 1 – 6 градусов тепла. В то же время в Закарпатье, юге Одесщины и в Крыму 5 – 10 градусов тепла, а в восточных областях – ночью 10 – 15 градусов мороза, когда днем будет 6 – 11 градусов мороза.

Какая будет температура в крупнейших городах нашего государства

Киев – 0...-2

Ужгород – +5...+7

Львов – +3...+5

Ивано-Франковск – +3...+5

Тернополь – +3...+5

Черновцы – +3...+5

Хмельницкий – +2...+4

Луцк – +2...+4

Ровно – +2...+4

Житомир – -1...+1

Винница – -1...+1

Одесса – +5...+7

Николаев – 0...+2

Херсон – -1...+1

Симферополь – +6...+8

Кропивницкий – 0...+2

Черкассы – 0...-2

Чернигов – -3...-1

Суммы – -4...-2

Полтава – -4...-2

Днепр – -5...-3

Запорожье – -4...-2

Донецк – -10...-8

Луганск – -10...-8

Харьков – -6...-8

Погода в Украине 10 января / Карта Укргидрометцентра