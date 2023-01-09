Многие уже отчаялись и перестали ожидать от нынешней зимы снега и морозов. Собственно, погода 10 января хоть и не обещает быть такой, что можно будет прокатиться на санках или лыжах, однако терять надежды не стоит.
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Погода по регионам нашего государства
Как отмечают метеорологи, на Западе Украины, а также днем в Винницкой, Житомирской и Киевской областях будет идти мокрый снег и дождь. На Юге, Востоке, Севера и в Центре осадков не ожидается, хотя небо могут заполонить облака.
В Винницкой, Житомирской и Киевской областях местами гололедица, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду, в Украине, кроме большинства западных областей, порывы 15 – 20 метров в секунду,
– отмечают в Укргидрометцентре.
Следует сказать, что порывы, о которых говорят синоптики, могут даже повлечь опасность для жизни. Поэтому игнорировать это предупреждение не стоит.
В каких регионах синоптики предупреждают людей об опасности 10 января (выделено желтым) / Карта Укргидрометцентра
Какая будет температура в крупнейших городах нашего государства
- Киев – 0...-2
- Ужгород – +5...+7
- Львов – +3...+5
- Ивано-Франковск – +3...+5
- Тернополь – +3...+5
- Черновцы – +3...+5
- Хмельницкий – +2...+4
- Луцк – +2...+4
- Ровно – +2...+4
- Житомир – -1...+1
- Винница – -1...+1
- Одесса – +5...+7
- Николаев – 0...+2
- Херсон – -1...+1
- Симферополь – +6...+8
- Кропивницкий – 0...+2
- Черкассы – 0...-2
- Чернигов – -3...-1
- Суммы – -4...-2
- Полтава – -4...-2
- Днепр – -5...-3
- Запорожье – -4...-2
- Донецк – -10...-8
- Луганск – -10...-8
- Харьков – -6...-8
Погода в Украине 10 января / Карта Укргидрометцентра