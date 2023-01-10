24 Канал публікує актуальні графіки відключення світла в регіонах. Дізнайтеся, якою буде ситуація 10 січня у вашому населеному пункті.

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Наразі у Києві застосовуються стабілізаційні графіки. Ознайомитись з графіком можна тут.

Графіки відключень електроенергії 10 січня:

Графік відключень світла на Хмельниччині 10 січня :

  • 7:00-11:00 – IV черга;
  • 11:00-15:00 – ІІІ черга;
  • 15:00-19:00 – ІІ черга;
  • 19:00-23:00 – І черга.
  • 23:00-3:00 – IV черга;
  • 3:00-7:00 – ІІІ черга.

До якої черги належить ваш будинок – можна переглянути тут.


Відключення світла на Запоріжжі / "Запоріжжяобленерго"

1 черга

Підчерги 1.1, 1.2

  • З 01:00 до 03:00, з 07:00 до 09:00, з 13:00 до 15:00 та з 19:00 до 21:00 – черги будуть вимкнені
  • З 17:00 до 19:00 – можливі вимкнення для підчерги 1.1,
  • а також з 05:00 до 07:00 та з 11:00 до 13:00 – можливі вимкнення для підчерги 1.2.

Решту годин підчерги будуть з електропостачанням.

Підчерги 1.3, 1.4

  • З 00:00 до 01:00, 09:00 до 11:00, з 15:00 до 17:00 та з 21:00 до 23:00 – черги будуть вимкнені
  • З 07:00 до 09:00, 19:00 до 21:00 – можливі вимкнення для підчерги 1.3,
  • а також з 13:00 до 15:00 – можливі вимкнення для підчерги 1.4.

Решту годин підчерги будуть з електропостачанням.

2 черга

Підчерги 2.1, 2.2

  • З 05:00 до 07:00, 11:00 до 13:00, з 17:00 до 19:00 та з 23:00 до 24:00 – черги будуть вимкнені
  • З 09:00 до 11:00, 15:00 до 17:00 – можливі вимкнення для підчерги 2.1,
  • а також з 21:00 до 23:00 – можливі вимкнення для підчерги 2.2.

Решту годин підчерги будуть з електропостачанням.

Підчерга 2.3

  • З 03:00 до 05:00, з 13:00 до 15:00 та з 19:00 до 21:00 – черга буде вимкнена
  • З 07:00 до 09:00, 17:00 до 19:00 – можливі вимкнення

Решту годин підчерга буде з електропостачанням.

Підчерга 2.4

  • З 03:00 до 05:00, з 07:00 до 09:00, з 13:00 до 15:00 та з 19:00 до 21:00 – черга буде вимкнена
  • З 11:00 до 13:00 – можливі вимкнення

Решту годин підчерга буде з електропостачанням.

3 черга

Підчерга 3.1

  • З 01:00 до 03:00, з 09:00 до 11:00, з 15:00 до 17:00 та з 21:00 до 23:00 – черга буде вимкнена
  • З 19:00 до 21:00 – можливі вимкнення

Решту годин підчерга буде з електропостачанням.

Підчерга 3.2

  • З 00:00 до 01:00, з 09:00 до 11:00, з 15:00 до 17:00 та з 21:00 до 23:00 – черга буде вимкнена
  • З 13:00 до 15:00 – можливі вимкнення

Решту годин підчерга буде з електропостачанням.

Підчерга 3.3

  • З 03:00 до 05:00, з 11:00 до 13:00, з 17:00 до 19:00 та 23:00 до 24:00 – черга буде вимкнена
  • З 09:00 до 11:00, 21:00 до 23:00 – можливі вимкнення

Решту годин підчерга буде з електропостачанням.

Підчерга 3.4

  • З 05:00 до 07:00, з 11:00 до 13:00, з 17:00 до 19:00 та 23:00 до 24:00 – черга буде вимкнена
  • З 15:00 до 17:00 – можливі вимкнення

Решту годин підчерга буде з електропостачанням.

Також, для зменшення навантаження на мережу в години пікового навантаження, до вимкнення може бути застосована 4 черга.

  • Знеструмленою підчерга 4.1 буде з 15:00 до 19:00. З 19:00 до 20:00 – можливі вимкнення
  • Знеструмленою підчерга 4.2 буде з 08:00 до 12:00. З 07:00 до 08:00 – можливі вимкнення

Обленерго опублікувало графік погодинних відключень на 10 січня:

  • 1 черга: 00:00-02:00, 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00; 22:00-24:00;
  • 2 черга: 00:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00;
  • 3 черга: 04:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00.


Відключення світла на Вінниччині / "Вінницяобленерго"

10 січня по місту Суми та області діють графіки погодинних відключень електроенергії у режимі +4/-2:

  • 1 черга – 00.00-02.00; 06.00-08.00; 12.00-14.00; 18.00-20.00.
  • 2 черга – 02.00-04.00; 08.00-10.00; 14.00-16.00; 20.00-22.00.
  • 3 черга – 04.00-06.00; 10.00-12.00; 16.00-18.00; 22.00-24.00.

Дніпропетровська область повертається до стабілізаційних графіків. Ознайомитись з графіком відключень можна тут.

Наразі у регіоні діють графіки стабілізаційних відключень. Вони враховують поточну складну ситуацію в енергосистемі після останніх масованих обстрілів. Ознайомитись з новим графіком можна тут.

На території Полтави та області 10 січня застосують графік погодинного відключення.

Так, мешканцям Полтавщини енергетики відключатимуть по одній черзі. Без світла кожна буде по дві години, з електропостачанням – чотири години.

З переліком населених пунктів та вулиць можна ознайомитися за посиланням. Графік відключень на січень – дивіться тут.

10 січня по всій Кіровоградській області діють аварійні відключення з 09:30. Це необхідний крок, щоб уникнути перевантаження мереж та збалансувати енергосистему.

Цей графік запроваджується в екстреному порядку, тому попередньо оприлюднити його не можливо. Графіки погодинних відключень наразі не діють.

У Києві знову були проблеми зі світлом

Напередодні гендиректор компанії YASNO Сергій Коваленко розповів, що у деяких районах Києва були аварійні відключення електропостачання упродовж 9 січня. Це пов'язано з проблемами у роботі критичної інфраструктури.

Енергетики заявляли, що зі зниженням температури на вулиці ростиме споживання струму і, відповідно, кількість аварій. Власне, так і сталося.