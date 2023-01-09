Радянська система працює при вищій напрузі, ніж у ЄС. Це робить її несумісною із західним обладнанням, яке потім не можна використовувати для заміни пошкодженого. Про це розповів голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

До речі Росте споживання і кількість аварій, – у Києві знову проблеми зі світлом

Найбільше проблем у трансформаторах

Найбільш серйозний дефіцит помітний з трансформаторами 750 кВ, які важать до 200 тонн. Хоча Кудрицький зазначив, деякі замінники отримали з колишніх комуністичних країн, наприклад, з Литви.

Посадовець додав, що за перші 8 місяців війни Україна не так сильно постраждала, оскільки у нас був великий запас трансформаторів, а тепер виникла потреба. Кудрицький нагадав, що понад 40% енергетичної інфраструктури країни було пошкоджено внаслідок російських атак.

Потрібно економити електроенергію

Міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону зазначив, що через падіння температури збільшилось споживання електроенергії. Він попросив українців економити електрику, навіть коли вона є в обмеженому ресурсі. Це дуже впливає на систему.