Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру. Правоохранители уже объявили о подозрении заместителю директора столичного медучреждения.

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От военного в Киеве требовали деньги за предоставление инвалидности

По данным следствия, чиновница требовала у 38-летнего военного деньги за продление II группы инвалидности. Мужчина во время службы получил более 28 пулевых ранений и уже имел группу инвалидности, однако пришло время ее подтверждать.

За это с военного чиновники хотели получить 5 000 долларов США.

За эти деньги женщина должна была выдать направление на МСЭК и решить вопрос с членами комиссии по принятию решения о подтверждении инвалидности. В случае отказа заплатить подозреваемая уверяла, что болезней и ранений военнослужащего будет недостаточно для получения группы инвалидности. После этого ветеран войны обратился за помощью в правоохранительные органы,

– отметили прокуроры.

Женщину задержали во время получения 210 тысяч гривен. По результатам обысков у нее дома на работе изъяли почти 50 000 долларов США.

В Киеве чиновница требовала от военного 5 тысяч долларов за продление статуса инвалидности / Фото Киевской городской прокуратуры

Заместителю директора одного из коммунальных медицинских учреждений Киева сообщили о подозрении по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды от военного за содействие в подтверждении группы инвалидности.

Также женщине уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог. Досудебное расследование по этому делу еще продолжается.