Об этом информируют в Киевской городской государственной администрации. Стоит отметить, что прошлое сообщение об атаке с воздуха еще не завершалось.

Читайте также Мощный взрыв в Киеве попал в эфир американского телеканала: жуткое видео

Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно перейти в укрытия гражданской защиты!

– отметили в КГГА.

Подчеркиваем, жители столицы должны оставаться в укрытиях, ожидая дальнейших инструкций.

Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!