Сеть состоит из двух аптек, расположенных в Киеве – одна возле железнодорожного вокзала, другая на Левом берегу. Вывески на обеих аптеках содержат надпись на русском языке, что нарушает украинский языковой закон.

Смотрите также Сыновья "обросли" имуществом на миллионы долларов: BihusInfo раскрыл схемы главы общины под Киевом

Что смогли узнать журналисты

"Схемы" провели журналистский эксперимент и приобрели в аптеках "Эл'Фарм" нелегальные лекарства.

В отличие от неудачных попыток приобрести обычные лекарства в этой сети, заказ нелегального препарата был подтвержден мгновенно. В аптеке журналисты получили препарат "Вобэнзим", специально произведенный для рынка России.

Также "Эл'Фарм" продает западные лекарства, которые разрешены в Украине, но изготовлены для России. Делает она это как онлайн, так и офлайн. В то же время российские препараты сеть продает осторожнее – по предварительному заказу по телефону.

Журналисты смогли заказать в аптеках "Эл'Фарм" российский препарат "Кортексин". На упаковке указана дата изготовления – январь 2024 года, хотя последний раз это российское лекарственное средство легально поставляли в Украину в 2017 году.

В Офисе Генпрокурора заявили, что контрабандный путь препаратов может пролегать через третьи страны.

Что известно о владельцах "Эл'Фарм"

Сеть аптек "Эл'Фарм" зарегистрирована на двух братьев, 26-летнего Эшгина и 29-летнего Элвина Багировых, граждан Азербайджана, проживающих в Киеве.

Оба зарегистрированы, как ФЛП-ы второй группы, что позволяет каждому зарабатывать до 6 миллионов гривен в год.