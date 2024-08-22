Мережа складається з двох аптек, розташованих у Києві – одна біля залізничного вокзалу, інша на Лівому березі. Вивіски на обох аптеках містять напис російською мовою, що порушує український мовний закон.

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Що змогли дізнатися журналісти

"Схеми" провели журналістський експеримент та придбали в аптеках "Ел’Фарм" нелегальні ліки.

На відміну від невдалих спроб придбати звичайні ліки в цій мережі, замовлення нелегального препарату було підтверджено миттєво. В аптеці журналісти отримали препарат "Вобензим", спеціально вироблений для ринку Росії.

Також "Ел'Фарм" продає західні ліки, які дозволені в Україні, але виготовлені для Росії. Робить вона це як онлайн, так і офлайн. Водночас російські препарати мережа продає обережніше – за попереднім замовленням телефоном.

Журналісти змогли замовити в аптеках "Ел'Фарм" російський препарат "Кортексін". На упаковці зазначена дата виготовлення – січень 2024 року, хоча востаннє цей російський лікарський засіб легально постачали в Україну у 2017 році.

В Офісі Генпрокурора заявили, що контрабандний шлях препаратів може пролягати через треті країни.

Що відомо про власників "Ел'Фарм"

Мережа аптек "Ел'Фарм" зареєстрована на двох братів, 26-річного Ешгіна та 29-річного Елвіна Багірових, громадян Азербайджану, які проживають у Києві.

Обидва зареєстровані, як ФОП-и другої групи, що дозволяє кожному заробляти до 6 мільйонів гривень на рік.