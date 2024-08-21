Борщагівська громада з 2020 року активно скупляє приватні дитячі садки та земельні ділянки під ними за завищеними цінами. При цьому глава товариства Олесь Кудрик стверджує, що ціни на дитячі садки цілком адекватні.

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Сини Кудрика стали власниками елітного майна

У 2024 року сини Кудрика, Дмитро та Володимир, стали власниками житлового комплексу в Софіївській Борщагівці. Комплекс складається із двох будинків із загальною площею 1300 квадратних метрів, вартість яких, за оцінками журналістів, може досягати мільйона доларів.

Кудрик довго розмірковував про місце роботи своїх синів, у результаті дійшов висновку, що ці будинки начебто були куплені за низькою ціною, а самі сини працюють в ІТ-сфері.

"Садочкова лихоманка" процвітає Софїівській Борщагівці

Перед місцевими виборами 2020 року в Софіївській Борщагівці було придбано дитячий садок "Дивосвіт", який розташований на території житлового комплексу "Софія Київська". Цей комплекс зводило оточення екс-нардепа Сергія Скуратовського, який раніше отримав землю від сільської ради. Садок був куплений за документами за майже 70 мільйонів гривень, тоді як в інших областях аналогічні дитячі заклади будувалися з нуля і обходилися майже вдвічі дешевше.

Продавцем виступила компанія "Броквітал", яка до операції майже не мала доходів, а після успішної операції фактично припинила свою діяльність. Ярослав Зайченко, який на момент продажу був власником "Броквіталу", незабаром вийшов з бізнесу і досі не може пояснити ситуацію журналістам.

У розслідуванні журналісти з'ясували, що Зайченко працює юристом серед людей, пов'язаних зі Скуратовським. Зокрема, він має зв'язок з Олександром Коніховим, який раніше був помічником народного депутата та займався будівництвом житлового комплексу "Софія Київська".

До речі, раніше Коніхов став одним із найбільших власників земель, виведених із державного агрокомбінату "Пуща-Водиця".

Восени 2020 року тут було придбано ще один дитячий садок під назвою "Совеня", яке знаходиться в житловому комплексі "Затишний квартал". Експерти оцінили його вартість у 47 мільйонів гривень. Крім того, земля під дитячий садок коштувала 1,7 мільйона гривень, і її продали громаді окремо. Продавцем став відомий забудовник Борщагівки Сергій Одарич. Навесні цього року він також продав громаді притулок для "Совенка", отримавши з бюджету майже 12 мільйонів гривень.

У 2023 році Борщагівська сільська рада придбала новий дошкільний заклад під назвою "Левеня", розташоване на території житлового комплексу "Львівський затишок". Цей заклад був проданий нардепом від партії "За майбутнє" Віктором М'яликом, який опинився в центрі скандалу через підозри ухилення від сплати податків при продажу нерухомості в цьому ж комплексі.

Сільрада заплатила майже 100 мільйонів гривень за дитячий садок, який уже функціонував як приватний та відвідувався дітьми. Це означає, що це придбання навряд чи суттєво покращить ситуацію з нестачею місць у дошкільних закладах.

Ціни на замовлення садків суттєво відрізняються від ринкових

Будівництво таких навчальних закладів у різних регіонах, як і раніше, здійснюється за значно нижчими цінами. Більше того, як зазначив депутат М'ялика у своїй декларації, останніми роками будівля дитячого садка здавалася в оренду, що приносило в середньому близько мільйона гривень на рік.

Це означає, що для народного депутата цей продаж видається набагато прибутковішим, ніж для суспільства.

Ремонт можна зробити як за 10 тисяч доларів, так і за 70 тисяч. Те саме стосується і дитячого садка. Дійсно якісні меблі, хороша плитка, доглянута територія,

– сказав Олесь Кудрик у коментарі для журналістів.

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