Сирены в столице включали 1 марта уже неоднократно.
Важно На Киевщине в результате бомбардировки дом разнесло вдребезги: женщина погибла, а ее муж пропал
Если включили сирены, нужно:
- включить радиоприемник и телевизор, чтобы своевременно слышать распоряжение местных властей;
- подготовить медицинскую аптечку, документы (паспорт, свидетельство о рождении детей, документы об образовании, пенсионное удостоверение, военный билет и т.д.), деньги, средства связи, запас пищи и воды, предметы личной гигиены;
- выключить в доме/квартире газ, водоснабжение, электричество, закрыть окна в квартире и уплотнить их;
- уточнить месторасположение ближайшего укрытия (подвальное помещение, паркинг, метрополитен и т.п.), в котором можно спрятаться.
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