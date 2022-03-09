Об этом сообщил первый заместитель городского головы Киева Николай Поворозник в эфире 24 канала. По его словам, в столице также отчасти запускают общественный транспорт.

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"Для того, чтобы работники критической инфраструктуры могли добраться на место работы. Также работают 2 моста Северный и Дарницкий для сообщения между левым и правым берегами", – отметил он.

В Киеве работают магазины, учитывая, что комендантский час завершается в 7:00, то они открываются примерно в 8:00 – 8:30. Работают и аптеки.

"Киев привыкает к жизни в новых условиях", – сказал Поворозник.

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